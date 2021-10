La décision vient d'être prise, à Esneux... aussi. Comme Liège en effet, les autorités locales ont décidé d'interdire sur certaines portions du territoire le passage des véhicules poids lourds, de plus de 7,5 tonnes. En effet, depuis la fermeture du tunnel de Cointe suite aux inondations, les véhicules lourds sont interdits de passage dans le centre de Liège, ce qui rend complexe leurs déplacements dans l'agglomération. Le passage par Esneux... Boncelles... Seraing (notamment) est donc une alternative trouvée par nombre d'entre eux pour relier les grands axes autoroutiers.

À Esneux toutefois, c'en est trop. Raison pour laquelle cet arrêté vient d'être pris.

"Le nombre de poids lourds traversant notre commune pour éviter les péages ou encore les problèmes de mobilité sur d'autres communes est bien trop important", indique la bourgmestre Laura Iker. "En concertation avec les membres du Collège, j'ai donc pris un arrêté d'interdiction pour les véhicules de + de 7,5 tonnes sur la RN 689 (entre Esneux et Tilff) au départ des sorties de l'autoroute E25-A26 vers Tilff, sauf pour les livraisons bien entendu".

En outre, un arrêté similaire devrait être pris pour la rue Fond du moulin, soit celle qui relie Tilff au CHU de Liège, elle aussi envahie de camions... "mais cela doit se faire en concertation avec Liège et Seraing et prend dès lors plus de temps"...