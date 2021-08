Néanmoins ce mardi et suite à cette annonce, la bourgmestre a décidé de prolonger de quelques jours les aides mises en place. En effet,, a-t-elle fait savoir. "En effet, outre le repas en lui-même, c’est l’occasion pour certains de se retrouver et d’échanger. Bien que les permanences psycho-sociales étaient et seront maintenues (les centres n’allaient donc pas fermer purement et simplement comme a pu le laisser croire une lecture trop rapide, mais bien compréhensible vu les circonstances, d’une communication un peu abrupte), nous allons donc continuer la distribution de repas, les permanences sociales, juridiques et l'accompagnement administratif.

Le fonctionnement et l’ouverture des centres dans les deux semaines à venir est donc maintenu à l’identique. "Une évaluation des besoins aura lieu le 9 août afin de pouvoir opérer une transition avec le CPAS de façon optimale, notamment pour les services de livraisons de repas à domicile et pour veiller à ce que chacun puisse récupérer l’équipement minimum pour être autonome. Un peu de douceur est indispensable … Il est cependant rappelé que cette aide est destinée exclusivement aux personnes sinistrées et il est donc demandé à ceux qui tentent d’en tirer un profit personnel de s’abstenir à l’avenir", conclut la bourgmestre.