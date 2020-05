Renouvellement de 2.250 luminaires

En collaboration avec le bureau d’étude de l’intercommunale Resa, le collège communal d’Esneux a établi un plan de renouvellement et d’amélioration de l’éclairage public, ont annoncé les autorités locales suite au dernier conseil communal. Ce plan, qui s’échelonne sur 6 ans, vise à renouveler 2250 luminaires fonctionnant encore au Sodium (lumière orange/jaune), par de nouveaux luminaires LED, dont la puissance s’adapte en fonction de la luminosité naturelle. Il s’agit également d’améliorer la qualité de l’éclairage actuel.

Le choix du collège s'est posé sur la zone urbaine, mais pas sur les zones plus rurales, et ce, pour les "préserver de la pollution lumineuse nuisible à la faune nocturne".

"Pour l’année 2020, 775 luminaires seront remplacés et 81 nouveaux luminaires seront ajoutés. Les interventions étant regroupées par zones (afin de limiter l’impact des travaux), les travaux pour l’année 2020 se concentreront sur les villages d’Avister et Beauregard", ont précisé les autorités. "Le changement des lumières au sodium permettra une diminution d’environ 53% de la consommation électrique associée. Les LED sont, en outre, plus robustes, ce qui entrainera une diminution des frais de maintenance. L’investissement du remplacement est évalué à 264.854€ dont 74% est pris en charge par RESA tandis que l’investissement communal (soit 68.366€) sera rentabilisé en moins de 5 ans, grâce aux économies d’énergie. L’ajout de luminaires est, par contre, assumé entièrement par la commune, pour un investissement estimé à 32.415€. Pour l’année 2020, c’est près de 70.000 kWh qui seront économisés alors qu’une une consommation électrique moyenne est de 3500 kWh/an pour un ménage type. C’est également 6 tonnes de CO2 de moins qui seront émis sur le territoire communal, ce qui représente environ 271g CO2/passager*km en voiture individuelle".

Pauline Gobin, échevine de l’environnement et de l’énergie se réjouit de cette mesure qui "représente évidemment un intérêt financier pour notre commune mais surtout, une diminution importante de la quantité de CO2 émis. C’est également le premier chantier important d’une nouvelle politique énergétique menée par le collège".