Benoît et Michel ont connu la rue en 2008, avant d’intégrer la Maison familiale à Grâce-Hollogne. "Il nous a fallu 7 mois pour trouver un logement, témoigne Benoît. Après avoir récupéré un ‘chez nous’, une vie dite normale, nous nous sommes dit que personne ne méritait de vivre comme nous avions vécu et que nous ferions tout pour que d’autres ne le vivent pas".

En 2019, ils créent l’ASBL Benoît et Michel pour accompagner "toute personne qui demande de l’aide", par des colis alimentaires ou de biens de première nécessité, en apportant aux personnes de la rue "du réconfort, des repas chauds, des vêtements", en récupérant chaque matin des invendus "chez quelques commerçants qui nous soutiennent et en les redistribuant aux personnes sans abri…" Lorsqu’ils font les maraudes aux Guillemins, "une soixantaine de personnes viennent manger".

"On ne tombe pas dans la rue par choix. Un banal accident de la vie et vous voilà sans domicile fixe. Le coût de la vie aussi augmente, plus que les revenus…", poursuit Benoît. Les personnes à la rue ont aussi des difficultés à effectuer les démarches administratives. Par ailleurs, "les propriétaires refusent les personnes émergeant au CPAS". À la rue, "ils tombent dans la toxicomanie". Difficile ensuite d’en sortir.

La jungle

"Cela fait quatre mois que je suis à la rue. Sans soutien, ce n’est pas évident. Quand on n’a plus de papiers, plus de logement, on n’a plus d’identité, et les propriétaires ne nous acceptent pas", témoigne avec émotion Jordan, qui traîne du côté des Guillemins. "C’est le danger constant dans la rue, c’est la jungle. Dès le premier jour, on vous vole vos affaires et vous n’avez plus rien."

Pour éviter cette spirale descendante, l’ASBL Benoît et Michel a pour projet d’acquérir l’Espace Belvaux à Grivegnée pour ouvrir un hôtel social. "On veut leur venir en aide dès le premier jour à la rue, qu’ils viennent y déposer leur bagage pour quelques semaines, être en sécurité, retrouver des forces… On veut les accompagner dans leurs démarches administratives jusqu’à la récupération d’un logement", explique le président de l’association.

La Province de Liège a bien acté la mise en vente du bâtiment, qui pourrait aussi accueillir des réfugiés ukrainiens avant sa vente effective.

Les deux amis ont déjà collecté 1 million d’euros auprès de donateurs privés, et, avec le soutien de Caritas Secours, lancent une collecte de fonds pour réunir les 600 000 euros restants. Le bâtiment a l’avantage de disposer de toutes les infrastructures nécessaires pour une telle activité (chambres, cuisine…). D’une capacité de 60 personnes, "nous pourrions au départ accueillir 20 personnes" dont quatre familles et quatre personnes avec un chien. Le bâtiment serait géré par une équipe de dix personnes, "plus des bénévoles".

Pour soutenir l’ASBL : BE04240080076231. Communication "Projet 732362".