FLéMALLE Une balade d’Halloween pas comme les autres, ce samedi, à Mons-Lez-Liège…

Un peu partout en province de Liège, des balades et autres événements sont organisés pour Halloween. Et très souvent, ce sont des bénévoles qui s’investissent dans le but de permettre aux p’tits monstres, comme aux plus grands d’ailleurs, de passer un agréable moment… C’est notamment le cas du côté de l’école Jean Beulers à Mons-Lez-Liège où, depuis plusieurs années, l’association des parents se démène pour faire de ce rendez-vous un moment magique !

Et chaque année, ses membres puisent au plus profond de leur imagination pour proposer une balade vraiment pas comme les autres… Après Pirates des Caraïbes en 2018 puis Alice au pays des merveilles en 2019, dans des versions revisitées pour Halloween bien sûr, c’est sur le thème de "Il n’était pas une fois" que l’association des parents organise sa balade contée ce samedi 23 octobre.

Avec des cartons !