Idée Vert Ardent suggère la création d’une régie agricole communale au sein de la ville.

Le débat n’est pas neuf mais le groupe Vert Ardent ne lâche rien quant à la qualité des repas servis au sein de la Ville de Liège et plus précisément quant à ceux servis par l’intercommunale Isosl qui gère à Liège la préparation et la distribution de 10 000 repas dans les maisons de repos mais aussi dans les crèches (800) et les écoles communales (2 000 à 3 000).

Aujourd’hui estime Vert Ardent, si des efforts ont été réalisés au sein d’Isosl, le chemin serait encore long pour garantir des repas sains et locaux. D’où cette idée de créer une "Régie agricole communale". Une manière adéquate estime Caroline Saal, cheffe de groupe, "de faire de cette institution un moteur dans la production d’une nourriture de qualité". "En effet si des évolutions ont été constatées chez Isosl comme le recours à des nutritionnistes", explique Pierre Eyben, "ou l’introduction de repas sans viande et de certains produits bios, des limites sont encore constatées notamment dans la façon dont les commandes sont réalisées". Les procédures privilégiant notamment le coût des repas tendraient à favoriser le recours aux fruits et légumes surgelés, à des grossistes, sans favoriser les circuits courts…

La proposition de Vert Ardent, c’est donc une régie agricole, permettant de "reprendre pleinement le contrôle sur la nourriture proposée", explique Stéphanie Grisard, "sur son origine, la production et l’impact sur l’environnement".

Les crèches d’abord

Comment cela fonctionnerait-il ? Dans un premier temps, cette régie pourrait "alimenter" les crèches…