C’est l’un des rendez-vous de la rentrée… La semaine de la mobilité en Wallonie revient du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine européenne de la Mobilité. Ainsi, un peu partout en province de Liège, des initiatives sont mises en œuvre afin de mettre en lumière les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Voici un petit tour d’horizon non exhaustif :

- Dimanche 19 septembre à Neupré : 3e salon de la mobilité au hall omnisports de Rotheux. Au programme : balade à vélo (11 h) pour tous et sécurisée par la police, s️tands d’informations et activités diverses (12 h à 15 h)️, bourse aux vélos (acheter et vendre) : dépôt de 9 h à 12 h et vente de 14 h à 17 h.

- Dimanche 19 septembre à Ans : journée sans voiture, de 10 h à 18 h, sur la N3 (depuis le carrefour avec les rues des Français et Jaurès jusqu’au carrefour avec les rues de Jemeppe et Loncin) ainsi que rue de la Station. Au programme : stands de services communaux, d’associations et autres structures, producteurs locaux, spectacle pour enfants, démonstrations sportives, animations vélo et mobilité douce, animations pour enfants (château gonflable, grimage…), bandas, animations musicales, visite guidée du musée du véhicule de secours miniature…

Produits locaux

- Dimanche 19 septembre à Grâce-Hollogne, sur le site des 18 Bonniers : bourse aux vélos et accessoires (dépôt dès 9 h 30, vente de 10 h à 16 h 30), balade à vélo "point nœud" (départ libre entre 9 h 30 et 14 h), balade test vélo électrique, animation vélos comiques, atelier vélo.

- Dimanche 19 septembre à Awans : balade gourmande à vélo (environ 18 km) au départ (10 h) du hall omnisports (rue de l’Église). Durant le trajet, quatre haltes seront proposées aux participants, qui pourront y déguster des produits locaux. Participation gratuite. Réservation au 04/364 06 33-53.