La Ville de Liège l’a annoncé ce mardi en fin de journée : étant donné l’épidémie de coronavirus, l’échevinat de l’Etat civil et de la Citoyenneté de la Ville de Liège "a décidé de prendre des mesures pour, d’une part, assurer la santé publique des citoyens et, d’autre part, veiller au personnel des Services tout en garantissant, pour l’instant, une permanence du Service public".

Ainsi, concernant les citoyens, "les Mairies de Quartier, en raison de la fluidité observée dans les salles d’attente et au vu des statistiques de passage, ne connaîtront pas de modifications".

Le cas de l’Espace Guillemins (mairie et service Étrangers) est différent. Ici en effet, "en raison du nombre important de citoyens en ses locaux confinés, l’espace des Guillemins verra la réception du public aménagée"…

Concrètement, la mairie recevra uniquement sur rendez-vous, via le numéro d’appel spécifique 04/221.82.29. Le citoyen est invité à recourir, en priorité, au service en ligne e-guichet disponible sur le site internet de la Ville de Liège.

Au niveau du service des étrangers : le service recevra, uniquement, sur rendez-vous via les numéros d’appels spécifiques 04/221.82.34 ou 04/221.82.40.

La mise en œuvre de ces mesures prendra cours à partir du vendredi 13 mars 2020 avec une présence policière souhaitée afin de veiller à la pacification de la réalisation desdites mesures pour éviter tout effet de groupe résultant d’énervements éventuels, pour précéder tout conflit potentiel et pour sécuriser le personnel.

Concernant le personnel des services, on précise encore à l’échevinat "qu’une attention toute particulière leur est accordée vu la proximité avec le citoyen : des gels désinfectants sont mis à leur disposition ainsi que des gants".

Le SIEP annulé

La Ville l'a annoncé ce mardi par ailleurs, le Salon sur les études, les formations et les métiers (SIEP) est annulé.

"Faisant suite au communiqué de presse de ce jour du Gouvernement fédéral déconseillant la tenue de toute manifestation publique rassemblant plus de 1.000 personnes en lieux fermés, Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège, a pris contact avec l'ensemble des responsables des lieux accueillant des événements de grande capacité. Du 12 au 14 mars, aux Halles des Foires de Liège était prévu le Salon du SIEP sur les études, les formations et les métiers. Très populaire, ce salon réunit chaque année plusieurs milliers de visiteurs sur le week-end. Vu la proximité de l'événement et les nombreux partenaires et exposants impliqués, Willy Demeyer a pris contact avec l'organisatrice, Catherine Van Gyseghem. Au vu de la crise sanitaire en cours, il est convenu d'annuler, à regret, l'édition 2020 du Salon. Le Bourgmestre de Liège remercie le SIEP pour sa collaboration et sa participation à la prévention de la propagation du coronavirus Covid-19".