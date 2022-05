Ethias a décidé d'amplifier ses actions pour réduire son empreinte carbone et répondre en même temps aux attentes des travailleurs d'aller vers plus de flexibilité en instaurant de nouveaux modes de travail hybrides.

C'est pourquoi chaque lundi, dès le 23 mai, la compagnie d'assurance fermera ses sièges nationaux (Liège et Hasselt) et invitera ses collaborateurs à travailler à partir de leur domicile. Elle autorisera également le Homeworking jusqu'à 3 jours par semaine, soit 60% du temps de travail. Cette mesure, innovante sur le marché belge, permettra à Ethias de réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Bien que l'aménagement vers plus de télétravail soit en phase avec le souhait de la grande majorité des collaborateurs de la société, ceux qui ne souhaiteraient pas y souscrire conserveront la possibilité d'effectuer leur journée de travail dans certains des autres bâtiments d'Ethias.

"Avant de rationnaliser l'accès à ses bâtiments, Ethias a mené une longue réflexion et évalué plusieurs scénarios afin de s'assurer de leur bénéfice tant pour les collaborateurs que sur le plan écologique. Selon les données de CO2Logic, le gain écologique du télétravail se révèle positif dès lors que le déplacement travail-domicile est supérieur à 2km, ce qui est le cas pour plus de 90% de nos collaborateurs. Une évaluation de cette nouvelle organisation sera faite à l'automne", explique Julien Balisteri, Chief People & Organization Officer.

En 2019, Ethias lançait son plan Change Over visant à atteindre la neutralité carbone dès 2030 avec un objectif intermédiaire de – 30% en 2025. Grâceaux efforts réalisés au cours des 3 dernières années et au contexte particulier des derniers mois, l'objectif fixé pour 2025 a pu être atteint dès 2021, soit avec 4 ans d'avance. "Notre empreinte directe s'élève désormais à 3 839 tonnes de CO2, dont 90% proviennent de la mobilité (flotte de véhicules) et des bâtiments".

Pour la 3e année consécutive, Ethias compense ses émissions et a obtenu le label CO2 Neutral Company, notamment grâce au soutien qu'elle apporte au projet One cookstove saves trees, hundred save forests au Ghana

Afin de réduire davantage son impact écologique, Ethias a décidé de suivre au plus près les recommandations de l'IEA (International Energy Agency) en concentrant ses efforts sur les 5 axes suivants : le déploiement du homeworking jusqu'à 60% par semaine (au-delà de la recommandation IEA); la mise en place d'outils de réunions à distance permettant d'éviter au maximum les déplacements professionnels; la promotion interne des transports en commun et de la mobilité douce ; le développement du covoiturage grâce à des outils de matching performants; l'électrification de son parc de véhicules via une nouvelle politique Fleet (80% des collègues optent aujourd'hui pour une voiture de société full électrique).

Enfin, dès 2024 Ethias intègrera ses nouveaux sièges de Liège et de Hasselt. Les technologies innovantes mises en place dans ce cadre permettront à la société de réduire significativement sa consommation d'énergie fossile et de se rapprocher encore plus de son objectif de neutralité carbone.