Ce samedi 13 novembre, entre minuit et trois heures du matin, lors de contrôles routiers de la zone de police Vesdre-Gueule à Eupen quatre personnes ont été détectées positives à l'alcool. Au vu de leur consommation excessive, une Eupenoise de 31 ans et un Limbourgeois de 28 ans ont ainsi vu leur permis retirés sur place et cela pour une durée de quinze jours.

Deux autres conducteurs d'Eupen, âgés de 53 et 64 ans, se sont vus interdire de reprendre le volant pendant trois heures.

Des chiffres qui viennent s'ajouter au sept permis de conduire qui avaient déjà été retirés dans la nuit de jeudi à vendredi, dont six pour consommation excessive d’alcool.