C'est ce que proposera le PTB, ce soir, au conseil communal de Flémalle.

En 2016, les Diables Rouges ont tenu le pays en haleine en allant jusqu'aux quarts de finale de l'Euro. A l'occasion de l'Euro 2020, en juin prochain, divers événements et retransmissions seront sans aucun doute organisés un peu partout... Aussi, le groupe PTB à Flémalle souhaite que la commune s'inscrive dans une telle démarche. C'est en ce sens que le groupe d'opposition interpellera ce soir le collège communal.

"Les Diables Rouges joueront au moins 3 matchs et, s'ils se qualifient, ils poursuivront l’aventure. Sachant que l'Euro est synonyme de fête populaire et que des projections seront organisées dans de nombreuses communes, la commune de Flémalle pourrait inclure l'Euro dans les différents événements qu'elle organise en diffusant les matchs des Diables Rouges sur écran géant. Il s'agit d'un événement positif qui ne demande pas des dépenses faramineuses et qui permettrait aux gens de se rassembler et de passer un agréable moment. Ce qui, dans le contexte actuel, serait une bonne chose pour l'unité du pays", souligne Valérie Heuchamps, chef de groupe PTB à Flémalle.

Celle-ci suggère également d'associer à l'événement des associations locales et cafetiers de la commune. "Ces retransmissions pourraient être organisées dans un hall omnisports ou sur une place publique et, pourquoi pas, dans différents quartiers sachant que le territoire de la commune est très étendu. Ainsi, cela permettrait à différents quartiers de bénéficier de l'initiative", ajoute-t-elle.

Réponse, ce soir, au conseil communal...