Dubaï Et devient le plus gros exportateur belge de produits agroalimentaires dans la péninsule.

Société familiale créée en 1987 par le père, commercialisant des produits laitiers en vrac, elle est reprise par le fils il y a près de 6 ans. Aujourd’hui, Eurofit est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits laitiers, essentiellement à destination de la grande distribution, et travaille avec la plupart des grandes enseignes belges, allemandes et françaises.

Lait, fromage, mascarpone, mozzarella, yaourt… "Nous avons près de 40 produits en référence", précise Julien Blaise, administrateur de la société. Le groupe est également un partenaire privilégié pour l’industrie agroalimentaire : lait en poudre pour bébé, lait concentré…