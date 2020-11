Océane, 19 ans, Andréas, 26 ans, et Jonathan, 33 ans, encourent des peines de quatre ans de prison pour les deux premiers et deux ans pour le dernier pour avoir participé, avec des mineurs, à une expédition punitive d’une mineure d’âge.

L’adolescente avait été accueillie chez le couple à Ougrée, dans la commune de Seraing. Elle leur aurait dérobé 480 euros. Le couple a décidé de mettre sur pied un guet-apens pour récupérer son argent et se venger.

Le 5 avril, ils ont une première fois payé deux mineurs d’âge, dont l’ex-petit copain de la jeune fille, pour la frapper. La nuit suivante, entre le 6 et le 7 avril dernier, la victime a été invitée chez Océane et Andréas. Le couple a payé le taxi à l’ex-petit copain de la victime et lui a une nouvelle fois donné de l’argent pour "péter" la jeune fille. Cette dernière a vécu l’horreur pendant environ une heure.

Les faits ont été filmés par une caméra placée dans le salon. Les images ont été partagées avec d’autres personnes. C’est de cette manière que la police a été alertée. Le mineur d’âge a utilisé un couteau pour menacer la jeune fille. Son GSM lui a été confisqué et elle a été séquestrée. Elle a reçu des gifles, des coups de poing, de pied, alors qu’elle se trouvait à terre. Elle a été forcée de manger de la pâtée pour animaux. Elle a également été obligée de se déshabiller.

Le mineur d’âge lui a ensuite ordonné d’écarter les jambes et il a pris des photos de ses parties intimes. Elle s’est fait cracher dessus et a été forcée d’embrasser les pieds d’Océane. " Si je les ai payés, c’est pour le déplacement, pas pour qu’ils frappent, a expliqué Océane. Je les ai appelés pour qu’ils fassent un coup de pression. Je ne savais pas que ça irait si loin. Je suis même partie un moment chez mon voisin."