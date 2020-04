Débats prévus sur quatre journées

Le procès des quatre personnes poursuivies dans le cadre de l'explosion survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 dans la rue Léopold à Liège ne débutera pas le 4 mai comme initialement prévu. Le tribunal correctionnel de Liège a déjà décidé de reporter les débats au 7 septembre prochain en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. Une violente explosion était survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 vers 01h45 au sein d'un immeuble d'habitation situé au numéro 18 de la rue Léopold à Liège. L'explosion avait provoqué l'effondrement de l'immeuble et l'effondrement partiel de l'immeuble voisin, situé au numéro 20, durant les opérations de secours. Parmi les décombres, les corps de quatorze personnes avaient été découverts. La catastrophe avait aussi fait 19 blessés.

Quatre prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d'une prévention liée à l'homicide involontaire, par défaut de prévoyance et de précaution, des quatorze défunts. Ces prévenus répondront aussi de coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, commis sur 19 personnes.

Les débats, prévus sur quatre journées, devaient se dérouler à partir du lundi 4 mai. Mais, en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le tribunal a pris la décision de les reporter au 7 septembre prochain.