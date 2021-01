Ce mercredi, la 6e chambre de la cour d'appel de Liège a fixé un calendrier concernant l’explosion de Liège qui a coûté la vie à quatorze personnes et blessé dix-neuf personnes dans la nuit du 27 janvier 2010.

Les magistrats ont fixé des audiences entre le 16 et le 24 mars prochain, mais a prévu deux autres jours en cas de nécessité. C'est l’assureur Ethias qui a interjeté appel contre la décision rendue le 15 octobre dernier par le tribunal correctionnel de Liège. Toutes les parties ont suivi cet appel.

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé une peine de 14 mois de prison avec sursis d’une durée de 3 ans pour la moitié à l’encontre du propriétaire de l'immeuble numéro 18 de la rue Léopold à Liège qui a explosé dans la nuit du 27 janvier 2010. Le tribunal a acquitté l'agent technique et la responsable du Service de Sécurité et de Salubrité Publique, le SSSP, de la ville de Liège. L’intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) a bénéficié de la suspension du prononcé.