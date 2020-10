Ce jeudi après-midi, le tribunal correctionnel de Liège a prononcé une peine de 14 mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine et une amende de 2 750 euros avec sursis à l’encontre de Mehmet, 63 ans, le propriétaire de l’immeuble situé au numéro 18 de la rue Léopold à Liège qui a explosé dans la nuit du 27 janvier 2010. Le tribunal a acquitté l'agent technique et la responsable du Service de Sécurité et de Salubrité Publique, le SSSP, de la ville de Liège. Les magistrats ont estimé que l’intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) avait commis plusieurs fautes et lui a accordé la suspension du prononcé. Pour rappel, ce drame a provoqué la mort de quatorze personne et dix-neuf blessés. Le propriétaire de l’immeuble, un agent technique et une responsable du Service de Sécurité et de Salubrité Publique, le SSSP, de la ville de Liège, mais aussi l’intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) répondaient d’homicides involontaires par défaut de prévoyance et de précautions, mais aussi de coups et blessures involontaires.