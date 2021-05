Ce mercredi matin, la 6e chambre de la cour d'appel de Liège a condamné à dix-huit mois de prison ferme Mehmet K, le propriétaire de l'immeuble situé au numéro 18 de la rue Léopold à Liège qui a explosé et provoqué la mort de quatorze personnes et des blessures à dix-neuf personnes dans la nuit du 27 janvier 2010.

La cour a confirmé les acquittements des agents techniques de la ville de Liège et décidé de poser deux questions préjudicielles à la cour constitutionnelle concernant l’intercommunale d’incendie. L’affaire reviendra devant la cour d’appel après la réponse de la cour constitutionnelle concernant ce prévenu.

En instance, le propriétaire de l'immeuble numéro 18, celui qui avait réalisé des montages de gaz contraires à toutes les règles, avait écopé d’une peine de 14 mois de prison avec sursis d’une durée de 3 ans pour la moitié de la peine de prison.

L'agent technique et la responsable du Service de Sécurité et de Salubrité Publique, le SSSP, de la ville de Liège avaient été acquittés. L’intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) avait bénéficié de la suspension du prononcé. Les intérêts civils ont été réservés.