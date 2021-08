Durant la fermeture de l’Horeca, les premières rencontres se déroulaient plus souvent chez des inconnus.

Durant la période de confinement, Anne Wallemacq, substitut du procureur du Roi de Liège, chargée de traiter les faits de mœurs commis par et sur des majeurs, a constaté une explosion de faits de viols commis à la suite de rencontres permises grâce à des sites de rencontres. "Les rencontres ne se faisaient plus dans les lieux publics puisque les restaurants et les bars étaient fermés, mais se sont directement faites chez des inconnus", indique la magistrate.

En effet, les personnes désireuses d’en rencontrer d’autres, n’avaient pas d’autre choix que de se rencontrer en dehors des lieux publics étant donné les règles imposées à la suite de la pandémie de Covid. " J’ai constaté qu’il y avait beaucoup de cas où les personnes arrivent chez un inconnu où elles consomment de la drogue et de l’alcool, parfois volontairement" , explique Anne Wallemacq.

Malheureusement, les choses ont parfois mal tourné. "Il arrive que les attentes ne soient pas les mêmes du côté de chaque protagoniste."