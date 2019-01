Le parquet a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 24 mois de prison avec sursis, une amende et une confiscation par équivalent de 137.160 euros contre le propriétaire d'un des deux immeubles qui s'étaient effondrés en janvier 2010 rue Léopold à Liège. Cet homme âgé de 62 ans est suspecté d'avoir eu des activités de marchand de sommeil et d'avoir profité de la vulnérabilité de ses locataires. Après l'explosion survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 dans un bâtiment qui abritait différents appartements dans la rue Léopold de Liège, l'enquête avait révélé que l'immeuble était insalubre et que le propriétaire avait donné en location des logements dont le loyer était trop élevé.

Selon le parquet, Memet C. avait des activités de marchand de sommeil et tirait profit de la situation de vulnérabilité de ses locataires, tous allocataires sociaux. Son immeuble était vétuste et insalubre de telle sorte que tout loyer réclamé devait être considéré comme un loyer anormal.

Parmi les problèmes soulevés figuraient des normes de sécurité défaillantes, des chambres sans eau chaude ou sans chauffage, la présence d'humidité, le risque d'intoxication ou encore la présence de cafards, de souris et de rats. "Des logements contraires à la dignité humaine", a souligné le parquet avant de requérir une peine de 24 mois de prison avec sursis éventuel et une amende. Le ministère public a également réclamé une confiscation de 137.160 euros correspondant aux loyers encaissés durant les cinq années qui ont précédé l'explosion.

La défense, Me Solfrini et Me Rodeyns, a sollicité l'acquittement en soulignant que les loyers s'étalaient de 80 à 300 euros. Les avocats ont contesté l'intention de réaliser un profit anormal et ont souligné qu'aucun constat d'insalubrité n'avait été dressé avant l'explosion.

Le jugement sera prononcé le 4 février.