Un homme a été interpellé jeudi à Liège dans le cadre de l'enquête sur les violences perpétrées ces derniers mois à Anvers et liées au milieu de la drogue, indique le parquet anversois. L'homme est soupçonné d'être à l'origine de trois fausses grenades retrouvées le 15 mars sur la Rupelstraat. L'individu va être présenté à un juge d'instruction et une perquisition a été effectuée à son domicile. Le mobile possible du suspect n'a pas été révélé par le parquet.

Il n'est pas clair non plus si le Liégeois aurait été impliqué dans d'autres faits violents au sein du milieu de la drogue anversois.