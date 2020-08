L'homme de 73 ans est le dernier habitant de la rue de la Forge où la Sowaer prévoit d'y construire un zoning industriel dès 2021, en lien avec l'aéroport de Liège.



A 9 heures ce lundi matin, huissier, serrurier, déménageurs, camions de déménagement étaient présents au numéro 12 de la rue de la Forge à Grâce-Hollogne pour expulser François Baptiste (73 ans) de sa maison, où il vit depuis 46 ans, et seul depuis 30 ans exactement. L'opération est effectuée sous la surveillance de la police de Grâce-Hollogne. Heureusement, tout se fait dans le calme.



François Baptiste est le dernier habitant de cette rue désormais isolée de tous. Ses voisins, expropriés eux aussi, ont depuis longtemps quitté le site depuis l'arrêté d'expropriation intervenu en 2015, après accord avec la Sowaer sur une indemnité. Il ne reste d'ailleurs déjà plus rien des maisons, entièrement rasées. On ne devine plus que leur existence passée par les parcelles délimitées aujourd'hui par l'herbe repoussée.

[...]