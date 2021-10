Liège L’enquête publique est en cours jusqu’au 13 octobre.

Voici longtemps que le Centre Hospitalier Universitaire de Liège souhaite agrandir les bâtiments et étendre les parkings sur son site Notre-Dame des Bruyères.

La mouture finale du projet prévoit d’ajouter trois étages d’hospitalisation au-dessus de l’aile des urgences construite en 2006-2007 "pour remplacer les unités d’hospitalisation actuelles qui datent de la fin des années 60 et qui ne sont plus aux normes avec encore des chambres de 3 à 4 lits. Et dans quatre unités il n’y a pas de douche" , explique Christian Franck, directeur du département technique du CHU. Les anciennes unités seront réaffectées à diverses activités de l’hôpital : polyclinique, salle de jour chirurgicale… "On va aussi créer un nouveau hall d’accueil sur le dépose minute actuel et centraliser l’imagerie médicale pour améliorer l’accueil de la patientèle". Le montant d’investissement s’élève à 40 millions d’euros.

Après une réunion d’information au public en septembre 2020, et une enquête publique dans le cadre de l’étude d’incidence, un permis d’urbanisme était déposé au deuxième trimestre 2021. Dans ce cadre, une enquête publique est en cours jusqu’au 13 octobre à 15h30. "On espère obtenir le permis avant la fin de l’année". Trois années de travaux seront ensuite nécessaires avant l’ouverture.