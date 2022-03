Dans le cadre de l’extension des travaux du tram à Sclessin et Herstal, l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), qui a été mandaté par le Gouvernement Wallon pour l’étude et la mise en œuvre de la ligne du tram de Liège. organise une réunion d’information.

En effet, diverses demandes de permis seront prochainement déposées et porteront sur la mise en œuvre des extensions de la ligne de tram actuellement en chantier, respectivement entre Sclessin et Jemeppe, et entre Coronmeuse et Herstal Basse-Campagne (avec terminus provisoire à la Place Licourt).

Bien qu’il s’agisse de demandes distinctes, ces projets étant géographiquement et fonctionnellement liés, ils seront étudiés de manière conjointe dans le respect du Code de l’Environnement. Conformément à la législation en vigueur, ils feront l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement.

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la participation du public en matière d’environnement, toute personne intéressée est invitée à la réunion d’information préalable qui sera organisée ce mercredi à 19 h, au hall omnisports de La Préalle, rue Emile Muraille, à Herstal.

Cette réunion d’information a pour objet de permettre au demandeur de présenter son projet et de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet. Elle vise aussi à mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

La participation à la réunion pourra aussi se faire en ligne. Le lien vers la plateforme sera envoyé aux participants par mail 24 h avant la réunion. Mais attention, l’inscription à l’une ou l’autre formule est obligatoire à l’adresse suivante https://lc.cx/7MpvSa.