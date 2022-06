Les nouveaux locaux d'EyeD Pharma et de son unité de production, UniD Manufacturing, installés dans le parc scientifique du Sart-Tilman à Liège, ont été inaugurés en grande pompe vendredi, en présence du ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), du ministre de l'Innovation Willy Borsus (MR) et de la ministre de l'Emploi Christie Morreale (PS). Les équipes disposeront d'un espace de plus de 4.000 mètres carrés.

Créée en 2012, la société liégeoise EyeD Pharma est spécialisée en développement de micro-dispositifs conçus pour répondre à un besoin médical non rencontré. Le premier produit développé, aujourd'hui en phase clinique, est un implant intraoculaire de quelques microns (moins de 1/3 mm) destiné à soigner les patients atteints de glaucome, deuxième cause de cécité dans le monde. "Cet implant inédit permet de libérer un traitement pour une durée pouvant aller jusque plusieurs années. Il devrait être commercialisé d'ici 2029", a expliqué Marc Foidart, directeur exécutif d'EyeD Pharma.

Des recherches sont également menées pour créer d'autres produits permettant de traiter d'autres pathologies. Il s'agit de produits qui se dissolvent rapidement après une journée, ce qui permet de s'affranchir des chaînes d'approvisionnement des gouttes pour les yeux, a encore ajouté Marc Foidart.

"Toutes les personnes vont être centralisées sur un même site, c'est l'aboutissement d'un projet. Ce n'est qu'une étape, le chemin est encore long", s'est félicitée la CEO d'EyeD Pharma, Mélanie Mestdagt.

"On a des chercheurs et des scientifiques du plus haut niveau mondial. Il y a un potentiel extraordinaire, on est là pour aider", a commenté le ministre-président Elio Di Rupo (PS). "La mise en œuvre de ces innovations est un axe stratégique pour la Wallonie."

"La Wallonie est une terre de bio-tech et de med-tech. Sur la province de Liège, cela représente 140 sociétés et 12.000 emplois directs et indirects", a mis en avant Willy Borsus. Christie Morreale a rappelé de son côté l'importance d'investir dans la formation dans le cadre du développement de la Wallonie: "On a été capable de former 50.000 travailleurs pour le pharma".

Le nouvel espace compte 2.000 mètres carrés de labo et salle de production, 2.000 mètres carrés de bureaux, 500 mètres carrés d'espace mixte et 350 mètres carrés de stockage.