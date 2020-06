Si certaines écoles en région liégeoise ont préféré organiser le même jour la rentrée des maternelles et primaires, ce 8 juin, toutes n’ont pas pris les mêmes options… Ainsi, alors que Flémalle et Neupré ont organisé la reprise des cours à temps plein, Seraing a opté pour une rentrée partielle des primaires à raison de deux jours par semaine. Ce que ne peut comprendre Fabian Culot (MR), estimant que la Ville envoie "un très mauvais signal" !

Selon l’échevin de l’Enseignement, Alain Decerf, il s’agissait de répondre aux recommandations de pédiatres quant à l’état psychologique des enfants tout en appliquant le principe de précaution en maintenant des groupes de maximum 10 élèves. "Ainsi, nous protégeons aussi nos enseignants", a-t-il dit.

"Bon nombre de familles sérésiennes sont dans des situations de précarité graves et structurelles. Et il apparaît que le taux de fréquentation des écoles à l’indice socio-économique le plus bas est le moins important", a relevé Fabian Culot, lundi soir au conseil communal. "Une ville qui a plus de facilités à rouvrir des permanences sociales que des écoles, c’est une ville qui prend des risques avec son avenir", a-t-il déploré, regrettant le fait "d’empêcher des parents de remettre leur(s) enfant(s) cinq jours à l’école, comme c’est le cas dans la majorité des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles".

15 % de présence

L’échevin rétorque alors que les parents ont été sondés. "Nous relevons 15 % de présence... Je ne peux pas aller chercher les enfants chez eux et si les parents décident de ne pas les remettre à l’école, je n’y peux rien", a-t-il dit, après avoir souligné qu’il ne reste que trois semaines "durant lesquelles il est interdit de donner de nouvelles matières et sachant que la dernière est souvent consacrée à la remise des bulletins"…

Et donc, cela ne servait pas à grand-chose ? "Le collège génère ce peu de fréquentation en entretenant la crainte… On ne peut pas entretenir l’idée qu’on va à l’école si on veut", a clamé Fabian Culot, réclamant une ouverture complète des écoles fondamentales de Seraing. Il n’en sera rien…