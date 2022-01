C'est une triste nouvelle qui nous est parvenue ce vendredi. Fabienne Joly, que tout le monde connaissait comme patronne du magasin « Isis » rue de la Station à Ans, figure très connue pour son engagement et son implication dans la vie économique de la commune en tant que présidente de l’association des Commerçants Ans-Shopping pendant 21 ans, est décédée ce vendredi 7 janvier, à l’âge de 62 ans.

« Nous avons eu l’occasion, avec mes services de l’Adl, de travailler beaucoup avec Fabienne, son équipe et les Commerçants. Mes pensées vont vers son compagnon, ses proches à qui j’adresse, mes plus sincères condoléances » déclare l'échevin du Commerce local et des Affaires économiques Christopher Gauthy attristé par la nouvelle.