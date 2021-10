Inondations Le montant de la facture d’électricité explose pour les sinistrés : le PTB réclame une aide.

Des sinistrés des inondations contraints de payer plus cher leur électricité s’ils veulent se chauffer… eux qui sont pourtant déjà éprouvés par une situation dramatique, eux qui n’ont parfois plus rien que leurs murs détrempés. C’est ce que nous révélions début octobre, alors que plusieurs habitants du quartier d’Angleur, privés de gaz, se plaignaient du coût exorbitant de cette électricité, devenue leur seule source d’énergie. De son côté, Resa nous précisait ne pas pouvoir rendre le service gratuit, en tant qu’organisme public régulé. Il faut donc "un geste politique"…

C’est précisément ce que réclamait ce lundi, le PTB, en préambule du conseil communal de Liège. Sur le coup de 17 heures en effet, un rassemblement était organisé par le parti de gauche, devant l’hôtel de ville. Objectif : appuyer la requête exprimée par le conseiller Antonio Gomez Garcia : "garantir que le surcoût énergétique ne sera pas porté par les personnes sinistrées".

"En 2 jours, j’ai dépensé 30 euros sur mon compteur à budget, depuis je ne chauffe plus, il fait 14 degrés dans ma maison… Voilà ce qu’on entend quand on parle avec les habitants d’Angleur. Le froid arrive et fait peur", explique Antonio Garcia, qui plante le décor peu réjouissant de nombreux habitants sinistrés confrontés à de nouveaux ennuis.