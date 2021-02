Un accident de la route s'est produit hier après-midi à Faimes, en province de Liège, ont indiqué les pompiers de la zone Hesbaye.

Deux voitures sont entrés en collision peu avant 16h au carrefour de la rue du Carillon et de la N637. Une des voitures a terminé sa course sur le flanc, et l'occupant de l'habitacle a dû être désincarcéré.

Consciente, la personne blessée a été transportée à l'hôpital. Il n'y a pas eu d'autre blessé.