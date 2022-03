Interview Rencontre avec Mehmet Aydogdu, nouvel échevin de la Culture à Liège.

Né il y a 64 ans, à Karaman en Turquie, Mehmet Aydogdu est devenu il y a moins d’un mois le nouvel échevin de la Culture à Liège. Arrivé sur le territoire à l’âge de 12 ans, rien ne le prédestinait à occuper une telle fonction, ni ses origines, ni ses passions… lui qui se dit profondément inspiré par sa terre natale, "une région de l’Anatolie centrale reconnue pour être le berceau de nombreux philosophes, pour cette espèce d’élévation cosmique engendrée par la rencontre des montagnes et des champs, à perte de vue". Mehmet Aydogdu a une vision romantique de la vie, des autres. Dans les milieux culturels liégeois, on l’accueille déjà (très) positivement, lui, l’artiste plasticien devenu échevin…

Réfugié, artiste plasticien, libre penseur… échevin. Ce n’est pas banal. Expliquez-nous ce parcours…

"Mon père a fait 3 ans de prison dans les années 60 à la suite d’un coup d’État militaire. Lorsqu’il a été libéré, l’Occident cherchait des travailleurs… il est devenu mineur au charbonnage de Beaujonc. Et il a eu l’idée de faire un regroupement familial. C’est comme cela que j’ai débarqué avec mes trois frères et ma mère à Glain… je n’oublierai jamais mon arrivée en Belgique : il faisait froid, nous sommes restés longtemps enfermés autour du poêle. Dans le quartier, nous étions les seuls Turcs, on ne voulait même pas que je sois inscrit en secondaire alors que j’avais l’âge ; c’est l’Ambassade de Turquie qui a dû intervenir. Ce n’était pas facile mais mes parents étaient très portés sur la scolarisation. Mon père a aussi toujours refusé que nous vivions dans un ghetto turc et au final, nous nous sommes très bien intégrés. De cette période je retiens ce que disait mon père : la seule chose qu’on ne déplace pas, ce sont les briques. Nous avions un bon noyau familial".

Pourquoi ce choix pour les arts ?

"Cela remonte au lycée, j’avais un cours de dessin que j’avais choisi en option, pour me faire plaisir car je dessinais déjà beaucoup. Madame Balthazar, mon professeur, m’a fait découvrir Dali et Magritte… pour la première fois, je pouvais nommer l’imaginaire, ça m’a été d’une utilité remarquable car je donne beaucoup d’importance à l’imaginaire. Par la suite, j’ai choisi les arts appliqués puis Saint-Luc et l’Académie des Beaux-Arts. Au départ, mon père était sceptique mais très vite j’ai exposé… Et une fois, à 17 ans, j’ai gagné 150 francs en vendant un dessin… j’étais la fierté de la famille et mon père a compris que je pouvais faire quelque chose de tout cela".

Vous êtes par la suite devenu un artiste pluridisciplinaire…

"Oui, parce que je pense que ce n’est pas ce qu’on fait qui compte mais la manière dont on arrive à faire se dégager une sensation, la manière dont on communique avec une toile, un mur… les autres. Pour moi, une œuvre, c’est un partage et s’il n’y a pas le discours qui va avec il manque quelque chose".

Votre expérience semble être un "plus" pour la Culture à Liège… mais être échevin requiert aussi des qualités de gestionnaire. Cela ne vous effraye pas ?