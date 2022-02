Vous pensez avoir le talent nécessaire ? Vous aimez chanter et l’opéra vous branche ? Alors la maîtrise de l’Opéra est faite pour vous et cela tombe bien puisque l’Opéra Royal de Wallonie-Liège organise une nouvelle session d’auditions en mars prochain.

Composée d’une quarantaine d’enfants de 7 à 16 ans, la maîtrise est le Chœur d’enfants de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Coachés par des professionnels, les jeunes chanteurs participent à toutes les productions de l’Opéra nécessitant des enfants chanteurs (Tosca, La Bohème, La Flûte enchantée, Carmen…), en chœur ou en soliste.

La maîtrise participe également à des concerts sur mesure dans un large répertoire allant de la chanson française aux grands chœurs lyriques écrits pour enfants, en passant par des extraits de comédies musicales…

La participation à la maîtrise est une formidable expérience artistique et humaine, qui permet aux enfants de découvrir le monde lyrique au contact d’un milieu artistique de haut niveau. En effet, outre les leçons organisées deux fois par semaine et un stage durant les vacances de Pâques, les jeunes artistes de la Maîtrise sont amenés à travailler avec les chefs d’orchestre et metteurs en scène, ainsi qu’à côtoyer les solistes et membres du Chœur de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège lors des répétitions et représentations : une immersion totale et riche de découvertes dans le monde de l’Opéra !

Se préparer

La participation à la maîtrise est gratuite ; les enfants bénéficient de deux leçons par semaine en période scolaire, ainsi que d’un stage qui sera organisé cette année du 11 au 15 avril.

Les auditions sont prévues le 5 mars, sur la scène de l’Opéra. Rendez-vous à l’accueil, au 1 de la rue des Dominicains à Liège. Ces auditions sont ouvertes aux enfants de 7 à 14 ans maximum. Pour rejoindre la maîtrise, une formation musicale constitue un atout mais n’est pas obligatoire.

Il faut évidemment se préparer puisqu’un air est imposé. Il "suffit" dès lors de télécharger l’air et la partition. Il s’agit du "Meilleur des Monstres", extrait de l’opéra Ursule et Hirsute de Lionel Polis.

Infos : https://bit.ly/3rlUmvV.