Hannut En matière de bénévolat et afin de rompre l’isolement.

C’est au tout début de la crise du coronavirus que la Ville de Hannut a mis sur pied une initiative originale. Laquelle s’inscrit comme rappelé ce jeudi par le Premier échevin Martin Jamar (MR) dans le cadre de son Plan de cohésion sociale 2020-2025.

C’est ainsi que, dans la foulée de l’action consistant en un cadastre des bénévoles qui avait été initiée au préalable et avait révélé "un besoin important", la Ville a lancé, en collaboration avec la coopérative Give a Day, une plateforme en ligne. Laquelle a pour but avoué de faire se rencontrer l’offre et la demande en matière de bénévolat.

Cette dernière a été présentée ce jeudi. Le Premier échevin est revenu sur son lancement, et c