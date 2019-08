De sa voiture, il a jété une cartouche dans sa direction avant d'être arrêté.

Voici quelques semaines, le couple de Saïdi a volé en éclats. Une séparation qui n’était pas du goût de l’intéressé.

Du coup, vendredi soir, Saïdi a entrepris de rendre une petite visite à son ex. Il est arrivé, en voiture, devant de domicile engissois de la dame et n’a même pas eu le temps de s’extraire de son véhicule que la jeune femme était sortie de chez elle pour lui demander de partir.

Mais eu lieu de cela, l’homme s’est écrié : “Fais sortir ton nouveau copain pour que l’on s’explique”. Et Saïdi d’exhiber une arme à feu sous le nez de son ex et jetant une cartouche dans sa direction.

L’alerte avait heureusement été donnée et la police est rapidement arrivée. Une foi sur place, Saïdi a été interpellé et interrogé. Il a tout nié en bloc, réfutant la moindre menace et encore moins avec une arme.

Pourtant, lors de la fouille du véhicule, les policiers ont retrouvé un pied-de-biche, un couteau et… une arme à feu ainsi que des cartouches !

Déjà connu des autorités judiciaires, Saïdi a été privé de liberté pour menace par gestes, détention d’arme prohibée et détention de produit stupéfiant. Il faut dire que de la cocaïne a également été retrouvée lors de la fouille de la voiture.

Saïdi a été déféré, samedi matin, au parquet de Liège où une demande de mandat d’arrêt a été requise à son encontre.