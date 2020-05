Les citoyens sont appelés à s'exprimer jusqu'au 14 juin.

A Seraing, on ne peut pas nier que la propreté publique soit un véritable problème... Chaque jour, on assiste à des dépôts clandestins de déchets, certes plus spécifiquement à certains endroits, qui donnent une très mauvaise image! Les autorités sérésiennes en ont bien conscience et tentent de remédier au problème à travers diverses mesures et initiatives. Parmi celles-ci, citons le placement de 150 nouvelles poubelles, la décision d'installer des caméras de surveillance à des endroits problématiques ou encore l'élaboration d'un plan local de propreté. Celui-ci est entré dans une deuxième phase ce lundi.

"La lutte pour la propreté du territoire est un des objectifs primordiaux de cette législature et donc du collège communal. Nous n’avons de cesse d’envisager des solutions pour atteindre toujours plus cet objectif tout en rappelant à la population le rôle important qu’elle a à jouer", souligne Francis Bekaert, bourgmestre de Seraing. "Pour atteindre cet idéal de propreté sur le territoire, nous avons donc décidé d’impliquer encore davantage les citoyens en répondant à un appel à candidatures lancé par la Wallonie".

Parmi 60 communes lauréates, la ville de Seraing, via son service environnement, est appelée à élaborer un plan local de propreté. Cette démarche se veut participative. "Les citoyens assistent parfois à des phénomènes particuliers et ont peut-être des pistes de solutions pour y remédier. Nous voulons donc donner l'opportunité aux citoyens de s'exprimer sur la problématique de l’incivisme et sur les solutions qui pourraient être mises en place", ajoute l'échevine de l’Environnement, Laura Crapanzano.

Après une première étape en février dernier, sous la forme d'un atelier destiné à identifier les points noirs, il est temps de procéder à la seconde étape mais, en raison des mesures de distanciation sociale toujours d'application, les citoyens sont appelés à s'exprimer de manière virtuelle. Comment? En se rendant sur une plate-forme créée à cet effet, jusqu'au 14 juin prochain, pour y livrer des suggestions sur les nuisances qui les préoccupent.

Pour la petite histoire, la première étape a mis en évidence le fait qu'il est impératif d’inciter les citoyens à signaler les actes inciviques dont ils sont témoins et de lutter prioritairement contre les mégots de cigarette, les canettes et les dépôts clandestins.

Pour donner votre avis: https://www.propretecommunale-monavis.be/project/seraing/consultation/vos-propositions-dactions/consultations.