C'est un citoyen ayant très bien fait de se méfier qui a rapporté ce qui venait de lui arriver à la zone de police d'Ans/Saint-Nicolas. En récupérant son véhicule qu'il avait stationné sur la N3 à Ans, il a découvert un document sur son pare-brise. Un document à l'allure de procès-verbal... A l'allure, en effet, car s'il semble être plutôt bien réalisé, la zone de police signale qu'il s'agit d'un faux PV!

"Cette personne a trouvé cela étrange et a interpellé une patrouille. Il s'agit bel et bien d'une escroquerie car nous ne procédons pas de cette manière, ni sous cette forme ni en perception immédiate", précise Christophe Dekens, chef de corps de la zone de police d'Ans/Saint-Nicolas.

A l'heure d'écrire ces lignes, il s'agissait du seul fait rapporté mais la police craint qu'il y ait d'autres préjudiciés qui, pour certains, auraient peut-être payé le montant réclamé... D'autres faux PV du genre ont peut-être également été apposés sur des voitures dans d'autres communes... La police appelle donc à la vigilance face à un tel document qui, en effet, "semble plus vrai que nature"...

On y retrouve la date et le lieu du prétendu mauvais stationnement, la plaque d’immatriculation et la marque du véhicule du soi-disant contrevenant ainsi que les références légales des infractions reprochées. Le document informe qu'une infraction en matière de stationnement a été commise et invite à payer la somme de 58 € sur un numéro de compte repris à la fin.

Toute personne ayant reçu ce type de document (voir photo) est invitée à prendre contact avec la zone de police d'Ans/Saint-Nicolas, via l'adresse mail zp.nissan.recherche@police.belgium.eu. Une enquête a été ouverte afin d'identifier le ou les auteur(s) de cette escroquerie.