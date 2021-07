Au cœur de la crise sanitaire du Covid, de nombreuses plaintes ont été collectées, en région liégeoise, relativement à des infirmières qui se rendaient au domicile de personnes âgées, prétextant la réalisation de tests Covid. Mais ces personnes sans scrupule n’étaient autres que de fausses infirmières qui tentaient de pénétrer au domicile de leurs victimes afin de mieux les dépouiller.

Aujourd’hui, le Procureur du Roi de Liège a confirmé l’arrestation de 7 personnes dans le cadre de l’enquête menée par la PJF de Liège. Cette dernière visait ces faits récurrents de vols suivis de fraudes informatiques.

Le modus operandi était bien établi : équipées de perruques et de fausses lunettes, ces "infirmières" sollicitaient un paiement électronique de faible valeur via un faux terminal dans lequel la victime devait introduire sa carte et composer son code… Une fois ce code "enregistré", la victime était priée de se rendre dans sa salle de bains en compagnie d’une des fausses infirmières (afin de faire le test) tandis que l’autre subtilisait cartes et autres bijoux

Le préjudice approche les 100 000 euros en liquide en plus des bijoux en or et on dénombre près de 30 victimes. Au total, 12 faits ont été mis à l’instruction… "L’enquête a permis de démontrer que les auteurs appartiennent à la communauté des gens du voyage sédentarisée", a fait savoir le Procureur du Roi. Ce 27 juillet, 4 mandats de perquisition ont été mis à exécution en région liégeoise et 7 personnes (2 hommes et 5 femmes dont un mineur d’âge) ont été interpellées ; 5 suspects ont été placés sous mandat d’arrêt et une jeune fille a été placée en institut de protection de la jeunesse. Une 7e a été placée sous bracelet électronique.

On évoque la saisie de 8 000 euros en cash, 2 digipass, 5 véhicules, 3 montres Rolex, de nombreux vêtements de marque,… L’enquête se poursuit sous l’autorité de la Juge d’Instruction Madame Joliet.