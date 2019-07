La police Vesdre-Gueule a lancé mardi un appel à témoins pour retrouver l'auteur d'une agression sur une femme à son domicile de Lontzen, en province de Liège.

Les faits se sont produits le 23 juin, rue de Montzen. L'homme âgé d'entre 35 et 40 ans a sonné à la porte en pleine nuit. Lorsque la victime lui a ouvert, il lui a dérobé une centaine d'euros avant d'exiger ses clés de voiture.

La victime a résisté et a été frappée au visage à plusieurs reprises. L'homme a alors pris la fuite à pied.

Selon la zone de police Vesdre-Gueule, qui diffuse un appel à témoins et un portrait robot, le suspect serait originaire des pays de l'Est. Il mesure environ 1,80 mètre et présente une tâche de naissance sous l'oeil droit. Il s'exprime en français avec un accent germanophone. Le jour des faits, il portait une chemise à carreaux rouge et noire ainsi qu'un jeans noir.

Toute personne qui dispose d'informations concernant cet homme ou ayant constaté des agissements suspects est prié de se manifester via le numéro de téléphone 087/55.25.80.