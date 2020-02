Les débats n’ont jamais été aussi tendus, pour l’attribution de noms de (nouvelles) rues à Liège. Précisément, la sous-commission de toponymie de la Ville de Liège, composée d’experts, devait proposer de nouveaux noms pour les artères créées au sein du site du Val Benoît, qui continue de se développer dans les anciens bâtiments universitaires. Mais les premiers patronymes évoqués étaient tout simplement… trop masculins. Exclusivement masculins même.

Aujourd’hui, quatre femmes ont rejoint les hommes… et quelles femmes : Marie Curie, qu’on ne présente plus ; Zoé Gatti de Gamond, féministe, éducatrice et auteure prolifique qui, dans la première moitié du XIXe siècle, prôna l’émancipation des femmes par l’éducation ; Charlotte Hauglustaine, féministe belge, Verviétoise, connue pour avoir été une des meneuses de la grève à la FN Herstal en 1966 ; et enfin Maria Goeppert, physicienne germano-américaine. Elle est, avec Marie Curie, l’une des trois premières femmes à avoir obtenu le prix Nobel de physique. Excusez du peu !

Trois rues, six allées

Tant Élisabeth Fraipont que Christine Defraigne, respectivement échevines en charge de l’État-Civil et de l’Égalité femme-homme, se réjouissent de cette "nomination". Surtout "en cette Journée internationale des Femmes et Filles de Sciences des Nations Unies"…

Pour être complet, les trois voiries pour véhicules motorisés au Val Benoît porteront les noms de rues Marie Curie (du rond-point à l’intersection des rues Ernest Solvay et Armand Stévart à l’allée Albert Puters), Albert Duesberg (de la rue Marie Curie à la rue Ernest Solvay) et Ferdinand Campus (du quai Banning à la rue Ernest Solvay). Six autres axes, pour véhicules à mobilité douce, porteront les noms de Charlotte Hauglustaine, Zoé Gatti de Gamond, Maria Goeppert, Albert Puters, Marcel Dehalu et René Greisch.