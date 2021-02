Urbanisme La fronde semble importante face au projet de transformation… sur fond de Ry Ponet.

C’est ce vendredi 19 février que s’achevait l’enquête publique relative au projet de transformation de la ferme Sainte-Anne. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que ce projet suscite une foule de réactions en région liégeoise. Mais plus que la transformation en elle-même de cette ancienne ferme, c’est sa localisation, au sein du Ry Ponet, dans un écrin naturel situé sur les communes de Beyne-Heusay, Fléron, Chaudfontaine et Liège, qui anime les débats. Nombreux sont en effet ceux qui font de cette ferme un symbole du futur parc urbain du Ry Ponet que la Métropole liégeoise appelle de ses vœux… il s’agit de ne pas y faire n’importe quoi.

Comme on pouvait s’y attendre, la mobilisation a donc été forte contre le projet de transformation de la ferme Sainte-Anne. On nous le confirmait ce lundi à Beyne-Heusay, ce sont plus de 2 600 courriers qui ont été enregistrés dans le cadre de cette enquête publique. Le travail d’analyse est en cours mais, déjà, on sait que de nombreux plaignants ont adhéré aux arguments de la plateforme Ry Ponet, opposée à cette transformation.