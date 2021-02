Nous l’évoquions récemment : la réhabilitation du site de la ferme Sainte-Anne, dans le parc du Ry Ponet à Beyne-Heusay, ne fait pas l’unanimité. La platerforme Ry Ponet dénonce en effet un projet de réhabilitation contraire aux objectifs de préservation du parc.

Aujourd’hui, c’est le porteur de projet, l’entreprise Scheen Project, qui sort du bois en défendant son dossier… Bien loin de la lecture donnée par le collectif citoyen, il précise en effet développer ici une réelle opération de sauvegarde d’un bâtiment patrimonial "à l’abandon depuis 20 ans". Non sans rappeler qu’à ce stade, aucun permis n’est délivré.

"Dès le début de la réflexion, Scheen Project a rencontré différents acteurs dans des domaines tels que le maraîchage, l’artisanat, l’élevage et les milieux associatifs", indique la société. "La démarche visait à définir un programme de réhabilitation du site répondant à des besoins". C’est lors de ces échanges qu’est née l’idée d’une coopérative Sainte-Anne pour donner vie à une série de projets concrets qualifiés de "durables, locaux et bios".

Ainsi, 5 grandes composantes définissent la réhabilitation : la première microbrasserie belge 0 carbone et 0 km (tout est réalisé sur place) ; la création d’une zone maraîchère ; des salles permettant l’organisation d’événements ; des logements à la ferme ; et des idées. "La coopérative Sainte-Anne est en effet à la recherche de personnes désirant s’investir et développer des activités qui permettront de faire vivre le site", comme des balades, des activités culturelles, sociales ou sportives.

Quant à la problématique de mobilité (le permis déposé prévoit une réfection du chemin agricole menant à la ferme), Scheen Project assure vouloir promouvoir la mobilité douce, en lien avec le Ravel situé non loin.