Fermée depuis le 15 février dernier en raison d’une importante déchirure au niveau du liner du grand bassin, la piscine de Grâce-Hollogne le restera encore plusieurs semaines. Cela, on le savait puisque le niveau d’usure du liner (revêtement assurant l’étanchéité) ne permet plus qu’il soit ressoudé. Ce que l’on ne sait pas encore, en revanche, c’est pour combien de temps...

Le liner, datant de 2005, doit donc être remplacé. Ce qui était déjà prévu dans le cadre de travaux à réaliser à la piscine et inscrits au budget 2021 (1,4 million d’€). Cet incident vient juste quelque peu précipiter les choses puisque ces travaux n’étaient pas envisagés avant la fin de l’année…

Ce jeudi, le collège communal de Grâce-Hollogne a donné son feu vert pour la réalisation des travaux prévus à la piscine, à savoir le remplacement du liner, du système de filtration et du réseau hydraulique.

"Nous allons revoir l’auteur de projet désigné pour le dossier de la piscine afin de s’assurer que l’on pourra enchaîner avec le système de filtration et le réseau hydraulique après la pose du liner. L’objectif est de réduire au maximum la durée de fermeture de la piscine", précise Salvatore Falcone, l’échevin chargé du patrimoine communal à Grâce-Hollogne.

De cette manière, on estime que l’infrastructure pourrait rouvrir ses portes d’ici la fin de l’année. À ce stade, on table sur novembre. Selon l’échevin, cela semble réalisable. Mais s’il devait s’avérer, pour une raison ou pour une autre, qu’il n’est pas possible de poursuivre les travaux juste après la pose du liner, la piscine serait alors rouverte pour ensuite être à nouveau fermée pour la 2e phase des travaux.

Dans ce cas, la réouverture pourrait intervenir en août.