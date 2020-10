Liège Dans le cadre du chantier du tram de Liège toujours, la fermeture, temporaire, de la trémie Blonden est annoncée par le gestionnaire de chantier. En effet, des relevés topographiques seront réalisés dans la trémie Blonden dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre à 3 heures. Ces relevés topographiques du toit de la trémie entraîneront sa fermeture temporaire pendant la nuit. Il sera néanmoins toujours possible de rejoindre le quai de Rome via l’avenue Blonden et le boulevard Frère-Orban. Pour toute information complémentaire, la cellule du tram renvoie vers le site internet ou le numéro de téléphone gratuit : www.letram.be, 0800/88.022. (lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi de 16 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h). Voire à l’espace Tram, rue Cathédrale 96 (mercredi au vendredi de 12 h à 17 h, tous les samedis de 11 h à 17 h).