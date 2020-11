Liège La Maison du Tourisme de Liège l’a annoncé ce mercredi : comme lors du premier confinement et pour des raisons de respect des mesures sanitaires, les différents accès au site des Coteaux de la Citadelle sont fermés. Concrètement, cela concerne les différentes entrées où se trouvent des grilles qui sont habituellement ouvertes de 9 h à 17 h. Ces zones sont ciblées car elles sont jugées étroites et on estime à Liège que beaucoup de personnes peuvent s’y croiser. C’est le cas des terrasses ou encore de la Ferme de la Vache. Cette fermeture est décrétée jusqu’à nouvel ordre.