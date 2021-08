Un peu plus de deux semaines après les terribles inondations ayant fortement touché certaines communes de la province de Liège, on tend désormais vers un rétablissement progressif de la situation. C'est du moins le constat posé à Esneux où, ce lundi, la bourgmestre a annoncé la fermeture des centres d'accueil établis à Esneux (Basket Saint-Michel) et Tilff (Brunsode) ainsi que l'arrêt de la distribution de repas dès ce jeudi 5 août, en fin de journée.

"La commune doit adapter les services offerts en fonction des besoins et de sa capacité d'action. En effet, d'autres attentes se font sentir et il faudra pouvoir les rencontrer", a indiqué Laura Iker, précisant que les demandes d'aides sociales, en matière de logement ou alimentaires, seront redirigées vers le CPAS (place du Souvenir à Tilff - 04/273 78 00).

"Nous ne manquerons pas d'informer la population des différents services qui seront cependant maintenus, notamment au niveau de l'accompagnement psycho-social", a-t-elle ajouté.

La bourgmestre d'Esneux a profité de cette communication pour remercier les nombreux bénévoles, donateurs et membres du personnel qui ont contribué au bon fonctionnement des deux centres d'accueil. "L'entraide et le dévouement de nombreuses personnes au bénéfice de notre population auront été déterminants dans notre capacité à pouvoir aider les sinistrés en détresse".