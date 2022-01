Fermeture des parcs du Château d'Oupeye et de la Gravière jusqu'à jeudi Liège Aude Quinet En raison des fortes rafales de vent actuelles. © D.R.

En raison des fortes rafales de vent actuelles et afin d'assurer la sécurité des citoyens, un arrêté du bourgmestre a été pris afin de fermer le parc du Château d'Oupeye et de la Gravière à Hermalle à compter de ce jour et jusqu'à ce jeudi 3 février.