Liège Accidents de travail plus nombreux à la police, effectifs réduits… des arguments sont avancés par les autorités.

Alors que les discussions sont en cours à Huy, pour entériner la décision de fermeture des cafés et établissements Horeca à 2 h du matin (idée déjà actée à Visé), la question d’une heure de fermeture imposée semble désormais faire son chemin dans l’esprit de nombreuses entités… même les plus festives. Aujourd’hui en effet, c’est à Liège que le débat s’est ouvert, plus particulièrement pour le célèbre quartier du Carré. Ici en effet, alors que l’Horeca de ces ruelles sort à peine de sa torpeur sanitaire, le spectre d’une fermeture imposée, à 3 heures du matin précisément, fait désormais surface. Une question de sécurité doit-on comprendre…

Effectifs, accidents de travail

Ces lundi 7 et mardi 8 mars, les élus communaux liégeois étaient amenés à voter le budget annuel de la commune. Un budget qui s’élève à quelque 612,8 millions d’euros… et pour lequel on constate une augmentation inédite de la dotation à la Police de Liège (+ 8 millions), dont le budget s’élève cette année à 69,6 millions.

Un montant plus conséquent donc qui permettra notamment de faire face à un triple saut d’index mais, comme le précisait ce mardi soir le chef de corps Christian Beaupère, qui ne réglera pas la problématique de l’effectif policier, toujours insuffisant.

Aujourd’hui, la police de Liège compte 1 002 unités opérationnelles ainsi que 79 policiers "civils"… "Et il ne sera pas possible de renforcer l’effectif d’ici la fin de l’année puisqu’on comptabilise 12 candidats pour la zone et qu’à la fin de la procédure, il ne devrait en rester que 6", indiquait Christian Beaupère. Le manque d’attrait des jeunes pour la profession et la difficulté des épreuves d’admission furent déjà évoqués comme des freins… mais ce mardi soir toujours, le chef de corps ne cachait pas un autre "point noir" propre à la zone de Liège… le quartier du Carré.

La nuit de jeudi à vendredi, 8 policiers sillonnent ces rues, ce chiffre passe à 12 la nuit suivante pour atteindre 17 policiers dans la nuit de samedi à dimanche. "Et depuis plusieurs années déjà, le Carré se détériore fortement à partir de 3 heures du matin. Nous disposons