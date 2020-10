A la suite des dernières mesures décidées par différents niveaux de pouvoir et visant à lutter contre la pandémie de coronavirus, le collège communal de Seraing a fait le point sur ces dispositions afin de les faire appliquer. C'est ainsi que la piscine olympique a été fermée tant au public qu'aux clubs et aux groupes scolaires.

Il a, par ailleurs, été décidé de fermer les établissements communaux, où se tiennent diverses activités, à 19 h. "Afin de permettre aux usagers de rentrer sans précipitation et à temps à leur domicile tout en permettant au personnel communal d'effectuer les opérations de fermeture sereinement et ce, avant l'application du couvre-feu", précise-t-on à la ville de Seraing. Couvre-feu qui, pour rappel, est fixé de 22 h à 6 h du matin.

Quid du centre culturel, dès lors? Soumis à un protocole particulier, il n'entrait pas dans le champ d'application de ces nouvelles dispositions. Mais comme plus rien n'était à l'agenda jusqu'au 19 novembre en raison de diverses annulations, il a été décidé de le fermer. Jusqu'au 19 novembre, donc, le centre culturel de Seraing n'assurera plus de permanence, ni de billetterie.

Plus récemment encore, à l'instar des dispositions prises dans la commune voisine (Flémalle), les autorités sérésiennes ont décidé de fermer au public, et donc aux clubs qui les occupent, les gymnases des écoles et halls omnisports. Ceux-ci restent accessibles uniquement aux écoles et durant la période scolaire. En clair, les clubs sportifs qui occupent ces infrastructures doivent donc renoncer à leurs entraînements ainsi qu'à l'organisation d'un stage durant la semaine des congés de Toussaint pour ceux qui avaient prévu de le faire.

A noter que le stade de football du Pairay (rue de la Boverie) reste ouvert pour les entraînements et matchs de l'équipe qui évolue en D1B (niveau professionnel) mais uniquement à huis-clos.

La piste d'athlétisme, par contre, reste accessible.

Quant aux bibliothèques, elles restent ouvertes mais sur base d'horaires adaptés.

Toutes ces mesures sont d'application jusqu'au 19 novembre.