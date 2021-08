Fermeture du pont de Tilff Liège M.B. © tonneau

Les autorités communales d'Esneux ont fait savoir que le Pont de Tilff sera fermé durant plusieurs nuits. En effet, comme l'indique la bourgmestre Laura Iker, "le sous-traitant a rencontré un problème technique lors de la préparation de l’escalier qui devait être posé tout prochainement. Par conséquent, la fermeture du pont aura lieu les nuits du 7 au 8 septembre et du 8 au 9 septembre, de 22h à 6h et non les nuits du 31 aout au 1er septembre et du 1er au 2 septembre comme demandé précédemment".