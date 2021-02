Depuis le mardi 2 février, le Pré-Ravel de la ligne 44A entre Sart-Station (Jalhay) et Stavelot est fermée suite au démarrage des travaux d’aménagement.

Les travaux réalisés portent sur : la rénovation des ouvrages d’art ; l’aménagement d’une piste en asphalte de 2,50 m de large ; la sécurisation de l’ensemble des carrefours (marquage, signalisation, etc.) ; la nouvelle signalisation directionnelle ; le rétablissement des écoulements des eaux, fossés.

Ce tronçon sera fermé toute l’année 2021 mais les voiries régionales N640, N62 et N622 permettent néanmoins aux usagers de faire la jonction entre Sart-Station, Francorchamps et Stavelot.

"La ligne, qui est pour l’instant un chemin de terre, sera fermée jusqu’au 26 février pour des travaux de déblayage, et puis du 1er mars jusqu’au 16 décembre pour l’asphaltage. À côté de ce revêtement, où la largeur le permettra, une bande spéciale plus douce sera réservée pour les cavaliers et joggeurs", explique l’échevin de la Mobilité de Jalhay Michel Parotte. "Si le SPW assure les travaux, la commune assurera l’entretien de ce qui deviendra enfin… un Ravel".

Connexion avec la ligne 45

"C’est travaux s’inscrivent dans la continuité des travaux en cours avec, à terme, la connexion avec le Ravel de la ligne 45 vers la gare de Trois-Ponts et en 2022 vers la gare de Spa, indique le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry. Objectifs de ce chantier : rendre l’infrastructure plus confortable, agréable et accessible à tous les types d’usagers au quotidien".

À noter qu’outre les Jalhaytois, la ligne 44 est particulièrement empruntée sur la commune par les touristes.