Tram Le chantier d’un an devrait débuter lundi prochain… la Ville confirmera ce jeudi.

Les travaux du tram de Liège s’apprêtent à passer un cap majeur… la fermeture de la rue Féronstrée. Une annonce qui n’est pas sans conséquences puisque, pour rappel, cette fermeture marquera le début d’un chantier spécifique d’un an avec une interdiction à la circulation qui sera, elle, définitive sur cet axe.

Il y a tout juste une semaine, les autorités communales ont confirmé avoir autorisé la remise à double sens de la rue Léopold, dans le cadre du chantier du tram… Ce "retour à la normale" était une condition sine qua non pour le lancement de cette nouvelle phase, particulièrement délicate, En Féronstrée… nouvelle phase refusée dans un premier temps par la Ville de Liège qui exigeait des garanties plus nettes du constructeur Tram’Ardent, relativement à la sécurité rue Léopold notamment mais également relativement à l’accessibilité et au maintien d’une circulation dans la rue Féronstrée.

Ce mercredi matin, une nouvelle réunion s’est déroulée au sein de la cellule mobilité et, selon toutes vraisemblances, les exigences relatives au lancement de la nouvelle phase du chantier En Féronstrée devraient être rencontrées, ce qui permettra donc à la Ville d’autoriser le lancement du chantier en Féronstrée dès ce lundi 25 avril, pour une durée d’un an. Confirmation attendue ce jeudi.