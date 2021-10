Un habitant de Ferrières âgé de 26 ans encourt une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un attentat à la pudeur sur sa petite voisine âgée de 6 ans, mais aussi avoir détenu des images pédo-pornographiques. Les faits auraient été commis au domicile du suspect à Ferrières en septembre 2017.

Les voisins, parents de deux enfants faisaient confiance à leur jeune voisin. Ce dernier, était impliqué dans les comités de jeunesse de l’endroit et semblait être une personne digne de confiance.

Le chien du voisin passait régulièrement dans leur jardin et les parents ont fini par devenir amis avec le jeune homme. Ils faisaient des barbecues ensemble et les parents ont fini par confier leurs deux enfants au jeune homme.

Un jour, le papa a laissé sa fillette sur la terrasse alors qu’il travaillait à l’intérieur. Il n’a plus vu sa fillette et a commencé à s’inquiéter. Il a envoyé un SMS à son voisin qu’il avait vu proche de la fillette. Lorsqu'il a retrouvé l’enfant, elle était main dans la main avec le voisin. Elle a dit dans l’oreille de ce dernier que cela restait un secret entre eux. Le suspect a alors prétendu qu’il s’agissait d’un problème de soda bu. En réalité, il avait enlevé la jupe de la fillette. De son côté, il avait ôté sa chemise et son pantalon. Il a demandé à l’enfant de lui toucher le sexe “pour voir si il était dur”, mais l'enfant a refusé. Lors de son passage devant le tribunal, le prévenu a avoué les faits. “ Il est possible que j'avais des pulsions à l'époque”, a indiqué le prévenu.

“Directement après, j’ai pris rendez-vous pour aller chez un psychologue. Il a déterminé que j'avais pu faire une croix sur mes anciens démons et que j’avais pu passer le pas.” L’homme a déclaré avoir des “flashs” concernant les faits avec la fillette.

La partie civile s’est dite inquiète car le suspect était fort impliqué dans les mouvements de jeunesse de la commune et qu’il s’était notamment rendu au domicile des victimes accompagné de Saint-Nicolas. Le prévenu devait aussi répondre d’avoir fait des photos des culottes qui dépassaient des pantalons des jeunes filles de sa classe. Il a également filmé la petite amie d’un copain dans sa salle de bain. Des faits pour lesquels il est en aveux.

La défense a plaidé le dépassement du délai raisonnable, une suspension probatoire du prononcé et un sursis simple. La décision est prévue dans un mois.